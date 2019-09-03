Моди рассказал об «особой химии» в отношениях с Путиным

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке рассказал, какие отношения у него сложились с российским лидером Владимиром Путиным.

«Мы сидим вместе и беседуем, прогуливаемся и беседуем. В наших отношениях существует особая химия, особая лёгкость», — отметил он в интервью ТАСС.

Моди выразил надежду, что в рамках форума во Владивостоке ему удастся обсудить с Путиным многие вопросы.

Он также высоко оценил существующие доверительные отношения между Россией и Индией.

Ранее сообщалось, что Моди примет участие в подписании важных документов в рамках ВЭФ, а также проведёт двусторонний саммит с Путиным.

«Газета.Ru» со ссылкой на фонд «Росконгресс» рассказала о деловой программе ВЭФ-2019, который пройдёт 4—6 сентября во Владивостоке.