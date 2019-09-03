Моди рассказал об «особой химии» в отношениях с Путиным
- РИА Новости
«Мы сидим вместе и беседуем, прогуливаемся и беседуем. В наших отношениях существует особая химия, особая лёгкость», — отметил он в интервью ТАСС.
Моди выразил надежду, что в рамках форума во Владивостоке ему удастся обсудить с Путиным многие вопросы.
Он также высоко оценил существующие доверительные отношения между Россией и Индией.
Ранее сообщалось, что Моди примет участие в подписании важных документов в рамках ВЭФ, а также проведёт двусторонний саммит с Путиным.
«Газета.Ru» со ссылкой на фонд «Росконгресс» рассказала о деловой программе ВЭФ-2019, который пройдёт 4—6 сентября во Владивостоке.