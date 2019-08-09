Посол Индии рассказал о предстоящем визите Нарендры Моди в Россию

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Посол Индии в России Венкатеш Варма в беседе с «Российской газетой» рассказал о предстоящем визите премьер-министра Нарендры Моди на Восточный экономический форум (ВЭФ) в начале сентября.
Посол Индии рассказал о предстоящем визите Нарендры Моди в Россию
  • Reuters

«Там премьер-министр Моди встретится с президентом России Владимиром Путиным на двустороннем саммите, а также в рамках форума. Эти встречи позволят продвинуть индийско-российские отношения на новый уровень и расширить привилегированное стратегическое партнёрство, существующее между Индией и Россией», — заявил он.

По его словам, Моди также примет участие в подписании важных документов, которые переведут двусторонние отношения на новый уровень.

Кроме того, Варма отметил, что участие премьера в ВЭФ показывает, какую важность Индия придаёт своему взаимодействию с Россией на Дальнем Востоке.

Ранее сообщалось, что в Москве обсудили подготовку визита премьера Индии на ВЭФ.

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