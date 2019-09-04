Моди поблагодарил Путина на русском языке за поездку на «Звезду»
- РИА Новости
«Я глубоко тронут щедрым жестом со стороны президента Путина посетить вместе со мной судостроительный комплекс «Звезда», который будет вносить огромный вклад в развитие судоходства в Арктике», — написал Моди.
Ранее Путин наградил премьер-министра Индии Нарендру Моди орденом Святого апостола Андрея Первозванного, а также пригласил в Москву на День Победы в 2020 году.
Индийский премьер находится во Владивостоке, куда был приглашён для участия в качестве главного гостя в Восточном экономическом форуме.