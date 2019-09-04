Моди поблагодарил Путина на русском языке за поездку на «Звезду»

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в среду опубликовал в Twitter сообщение на русском языке, в котором поблагодарил российского президента Владимира Путина за совместную поездку на судостроительный комплекс «Звезда».

«Я глубоко тронут щедрым жестом со стороны президента Путина посетить вместе со мной судостроительный комплекс «Звезда», который будет вносить огромный вклад в развитие судоходства в Арктике», — написал Моди.

Ранее Путин наградил премьер-министра Индии Нарендру Моди орденом Святого апостола Андрея Первозванного, а также пригласил в Москву на День Победы в 2020 году.

Индийский премьер находится во Владивостоке, куда был приглашён для участия в качестве главного гостя в Восточном экономическом форуме.