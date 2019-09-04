Моди поблагодарил Путина на русском языке за поездку на «Звезду»

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Премьер-министр Индии Нарендра Моди в среду опубликовал в Twitter сообщение на русском языке, в котором поблагодарил российского президента Владимира Путина за совместную поездку на судостроительный комплекс «Звезда».
Моди поблагодарил Путина на русском языке за поездку на «Звезду»
  • РИА Новости

«Я глубоко тронут щедрым жестом со стороны президента Путина посетить вместе со мной судостроительный комплекс «Звезда», который будет вносить огромный вклад в развитие судоходства в Арктике», — написал Моди.

Ранее Путин наградил премьер-министра Индии Нарендру Моди орденом Святого апостола Андрея Первозванного, а также пригласил в Москву на День Победы в 2020 году.

Индийский премьер находится во Владивостоке, куда был приглашён для участия в качестве главного гостя в Восточном экономическом форуме.

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