Путин наградил премьера Индии орденом Андрея Первозванного
- РИА Новости
«Ваше превосходительство, вы мне вручили высочайшую награду России. Я благодарен вам и народу России за эту награду. Орден, которым меня наградили, демонстрирует особую дружбу между народами наших стран. Это огромная честь более чем для миллиарда индийского населения», — сказал Моди.
В свою очередь, Путин сообщил, что церемония вручения состоится в Кремле.
Указ о награждении был опубликован в апреле.
Индийский премьер находится во Владивостоке, куда был приглашён для участия в качестве главного гостя в Восточном экономическом форуме.