Путин наградил премьера Индии орденом Андрея Первозванного

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Президент России Владимир Путин наградил премьер-министра Индии Нарендру Моди орденом Святого апостола Андрея Первозванного.
Путин наградил премьера Индии орденом Андрея Первозванного
  • РИА Новости

«Ваше превосходительство, вы мне вручили высочайшую награду России. Я благодарен вам и народу России за эту награду. Орден, которым меня наградили, демонстрирует особую дружбу между народами наших стран. Это огромная честь более чем для миллиарда индийского населения», — сказал Моди.

В свою очередь, Путин сообщил, что церемония вручения состоится в Кремле.

Указ о награждении был опубликован в апреле.

Индийский премьер находится во Владивостоке, куда был приглашён для участия в качестве главного гостя в Восточном экономическом форуме.

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