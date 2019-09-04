Путин наградил премьера Индии орденом Андрея Первозванного

Президент России Владимир Путин наградил премьер-министра Индии Нарендру Моди орденом Святого апостола Андрея Первозванного.

«Ваше превосходительство, вы мне вручили высочайшую награду России. Я благодарен вам и народу России за эту награду. Орден, которым меня наградили, демонстрирует особую дружбу между народами наших стран. Это огромная честь более чем для миллиарда индийского населения», — сказал Моди.

В свою очередь, Путин сообщил, что церемония вручения состоится в Кремле.

Указ о награждении был опубликован в апреле.

Индийский премьер находится во Владивостоке, куда был приглашён для участия в качестве главного гостя в Восточном экономическом форуме.