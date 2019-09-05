Британия поддержала отказ Гонконга от поправок к закону об экстрадиции

Великобритания приветствует решение властей Гонконга отказаться от внесения поправок в закон об экстрадиции граждан на материковую часть Китая, рассмотрение которых вызвало массовые протесты, сообщили в британском МИД.

«Это долгожданные шаги по укреплению доверия. Я надеюсь, они приведут к значимому диалогу между правительством Гонконга и людьми, которым оно служит», — цитирует МИД Великобритании главу ведомства Доминика Рааба в Twitter.

Ранее глава Гонконга Кэрри Лам заявила о решении правительства отозвать рассмотрение поправок к закону об экстрадиции и начать прямой диалог с гражданами для стабилизации ситуации в стране.

При этом глава МИД Китая Ван И назвал текущую ситуацию в Гонконге самой серьёзной проблемой с момента передачи региона КНР.