Китай назвал ситуацию в Гонконге самой серьёзной после передачи КНР

Глава МИД Китая Ван И заявила, что текущая ситуация в Гонконге, где проходят массовые протесты против закона об экстрадиции, стала самой серьезной проблемой, с которой столкнулся Пекин после передачи региона КНР.

«Сегодня Гонконг столкнулся с самой серьёзной ситуацией с момента его возвращения, надеюсь все... твердо поддержат гонконгскую администрацию в пресечении беспорядков, восстановлении управления в соответствии с порядком и законом», — приводит слова Ван И в ходе встречи с делегацией гонконгской торговой палаты «Один пояс — один путь» РИА Новости. Ранее в КНР осудили заявления лидеров G7 относительно демонстраций в Гонконге, назвав данную ситуацию своим внутренним делом. 20 августа администрация Гонконга объявила о создании платформы для диалога.