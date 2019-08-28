Китай назвал ситуацию в Гонконге самой серьёзной после передачи КНР

Короткая ссылка
Глава МИД Китая Ван И заявила, что текущая ситуация в Гонконге, где проходят массовые протесты против закона об экстрадиции, стала самой серьезной проблемой, с которой столкнулся Пекин после передачи региона КНР.

«Сегодня Гонконг столкнулся с самой серьёзной ситуацией с момента его возвращения, надеюсь все... твердо поддержат гонконгскую администрацию в пресечении беспорядков, восстановлении управления в соответствии с порядком и законом», — приводит слова Ван И в ходе встречи с делегацией гонконгской торговой палаты «Один пояс — один путь» РИА Новости.

Ранее в КНР осудили заявления лидеров G7 относительно демонстраций в Гонконге, назвав данную ситуацию своим внутренним делом.

20 августа администрация Гонконга объявила о создании платформы для диалога

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить