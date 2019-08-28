Китай назвал ситуацию в Гонконге самой серьёзной после передачи КНР
«Сегодня Гонконг столкнулся с самой серьёзной ситуацией с момента его возвращения, надеюсь все... твердо поддержат гонконгскую администрацию в пресечении беспорядков, восстановлении управления в соответствии с порядком и законом», — приводит слова Ван И в ходе встречи с делегацией гонконгской торговой палаты «Один пояс — один путь» РИА Новости.
Ранее в КНР осудили заявления лидеров G7 относительно демонстраций в Гонконге, назвав данную ситуацию своим внутренним делом.
20 августа администрация Гонконга объявила о создании платформы для диалога.