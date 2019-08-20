Глава Гонконга рассказала о создании «платформы для диалога»

Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм объявила о создании платформы для диалога по урегулированию кризиса. Об этом сообщает South Morning China Post.

Вместе с тем Лэм выступила против созыва отдельной независимой комиссии для расследования действий сотрудников полиции во время беспорядков. По мнению главы администрации Гонконга, вполне достаточно использовать имеющийся механизм Независимого совета по рассмотрению жалоб на полицейских.

Ранее в Европейском союзе призвали принять срочные меры для деэскалации ситуации с протестами в Гонконге. В свою очередь, Китай призвал европейских дипломатов прекратить вмешиваться в дела Гонконга.

Кроме того, в Госдепе также призвали Пекин сохранить высокую автономию Гонконга и отказаться от насильственного подавления протестов.