США ратифицировали соглашение о рыболовстве в Северном Ледовитом океане

США ратифицировали Соглашение о рыболовстве в открытом море в центральной части Северного Ледовитого океана.

«Соединённые Штаты стали четвёртой стороной, ратифицировавшей Соглашение о предотвращении нерегулируемого промысла в районе открытого моря центральной части Северного Ледовитого океана, вслед за Канадой, Российской Федерацией и Европейским союзом», — говорится в сообщении на сайте Госдепа США.

Отмечается, что соглашение вступит в силу после ратификации его десятью подписантами.

Соглашение было подписано в Гренландии 3 октября 2018 года Россией, США, Канадой, Данией (от имени Фарерских островов и Гренландии), Норвегией, Исландией, Японией, Китаем, Республикой Корея и Европейским союзом.

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