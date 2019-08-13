В Пентагоне рассказали о сдерживании «активности России» в Арктике
- AFP
Отвечая на вопрос об учениях России в Арктике и зоне Северного Ледовитого океана, Харриган отметил, что США и партнёры «продолжают следить за деятельностью России».
«Наша осведомленность и способность отслеживать всю эту деятельность находятся на очень хорошем уровне», — цитирует генерала ТАСС.
По его словам, лётчики США «хорошо подготовлены» и чётко понимают свою задачу с точки зрения патрулирования.
«По поводу провокаций со стороны России и о том, что это может означать с точки зрения России, я бы сказал, что наша цель — быть готовым защищаться и сдерживать любую активность России», — сказал командующий.
Ранее моряки Северного флота начали учения по обнаружению и уничтожению подводных лодок условного противника на границе Баренцева и Норвежского морей.
Также арктический отряд кораблей и судов Северного флота провёл антитеррористические учения в районе Новой Земли.