В Пентагоне рассказали о сдерживании «активности России» в Арктике

Сдерживание «любой активности России», в том числе в Арктике, является целью Пентагона, считает командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеффри Харригиан.

Отвечая на вопрос об учениях России в Арктике и зоне Северного Ледовитого океана, Харриган отметил, что США и партнёры «продолжают следить за деятельностью России».

«Наша осведомленность и способность отслеживать всю эту деятельность находятся на очень хорошем уровне», — цитирует генерала ТАСС.

По его словам, лётчики США «хорошо подготовлены» и чётко понимают свою задачу с точки зрения патрулирования.

«По поводу провокаций со стороны России и о том, что это может означать с точки зрения России, я бы сказал, что наша цель — быть готовым защищаться и сдерживать любую активность России», — сказал командующий.

Ранее моряки Северного флота начали учения по обнаружению и уничтожению подводных лодок условного противника на границе Баренцева и Норвежского морей.

Также арктический отряд кораблей и судов Северного флота провёл антитеррористические учения в районе Новой Земли.