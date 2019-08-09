Северный флот проводит учения по поиску подлодок в Арктике

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Моряки Северного флота проводят учения по обнаружению и уничтожению подводных лодок условного противника на границе Баренцева и Норвежского морей.
Северный флот проводит учения по поиску подлодок в Арктике
  • © Олег Кулешов
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Северного флота.

«Противолодочные силы Северного флота начали масштабное учение по нейтрализации угрозы от действий подводных лодок условного противника в средней морской зоне», — говорится в заявлении.

Кроме того, самолёты Ил-38 и Ту-142 окажут морякам поддержку в обнаружении и слежении за подводными лодками условного противника.

В ходе учений также планируется проведение торпедных стрельб и бомбометания.

Ранее арктический отряд кораблей и судов Северного флота провёл антитеррористические учения в районе Новой Земли.

8 августа агентство «Крыминформ» сообщало, что экипаж малого противолодочного корабля «Муромец» Черноморского флота провёл артиллерийские стрельбы по воздушной цели.

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