Северный флот проводит учения по поиску подлодок в Арктике

Моряки Северного флота проводят учения по обнаружению и уничтожению подводных лодок условного противника на границе Баренцева и Норвежского морей.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Северного флота.

«Противолодочные силы Северного флота начали масштабное учение по нейтрализации угрозы от действий подводных лодок условного противника в средней морской зоне», — говорится в заявлении.

Кроме того, самолёты Ил-38 и Ту-142 окажут морякам поддержку в обнаружении и слежении за подводными лодками условного противника.

В ходе учений также планируется проведение торпедных стрельб и бомбометания.

Ранее арктический отряд кораблей и судов Северного флота провёл антитеррористические учения в районе Новой Земли.

8 августа агентство «Крыминформ» сообщало, что экипаж малого противолодочного корабля «Муромец» Черноморского флота провёл артиллерийские стрельбы по воздушной цели.