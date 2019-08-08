Экипаж малого противолодочного корабля ЧФ провёл стрельбы по воздушной цели
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Занятия состоялись в рамках отработки специальной курсовой задачи «Плавание и ведение боя одиночным кораблём».
Во время перехода морем «Муромец» провёл учения по противовоздушной обороне с морской авиацией. Роль условного противника исполнил самолёт Су-24.
Кроме того, моряки отработали боевые упражнения по уничтожению подводных диверсантов условного противника.
Ранее сопредседатель Союза ветеранов боевых служб ВМФ Виктор Блытов в беседе с Nation News оценил учения «Океанский щит».