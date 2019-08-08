Экипаж малого противолодочного корабля ЧФ провёл стрельбы по воздушной цели

Экипаж малого противолодочного корабля «Муромец» Черноморского флота провёл артиллерийские стрельбы по воздушной цели, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на начальника отдела информационного обеспечения ЧФ Алексея Рулёва.

Занятия состоялись в рамках отработки специальной курсовой задачи «Плавание и ведение боя одиночным кораблём».

Во время перехода морем «Муромец» провёл учения по противовоздушной обороне с морской авиацией. Роль условного противника исполнил самолёт Су-24.

Кроме того, моряки отработали боевые упражнения по уничтожению подводных диверсантов условного противника.

Ранее сопредседатель Союза ветеранов боевых служб ВМФ Виктор Блытов в беседе с Nation News оценил учения «Океанский щит».