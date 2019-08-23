МИД Китая: у США нет права читать нотации другим после выхода из ДРСМД

Короткая ссылка
США не имеют права обвинять другие страны в несоблюдении международных договоров о нераспространении ядерного оружия после того, как Вашингтон вышел из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявили в МИД КНР.
МИД Китая: у США нет права читать нотации другим после выхода из ДРСМД
  • Reuters

«У США нет права говорить о выполнении обязательств. США вышли из СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий. — RT), а также из ДРСМД... США следует сначала переосмыслить своё отношение к обязательствам и подумать о том, как соблюдать их, а не читать нотации другим», — приводит ТАСС заявление официального представителя МИД Китая Гэна Шуана.

Он также подчеркнул, что Пекин ответственно относится к выполнению своих обязательств по нераспространению ядерного оружия и контролю над вооружениями.

«Соответствующие документы... являются столпами, на которых основывается международный мир, стабильность и безопасность», — отметил представитель китайского МИД.

Ранее и. о. постпреда России при ООН Дмитрий Полянский предупредил, что на кону дальнейшего развития диалога с США по вооружениям стоит само существование человечества.

19 августа Пентагон объявил об испытании запрещённой ДРСМД крылатой ракеты, разработка которой началась в феврале

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить