МИД Китая: у США нет права читать нотации другим после выхода из ДРСМД

США не имеют права обвинять другие страны в несоблюдении международных договоров о нераспространении ядерного оружия после того, как Вашингтон вышел из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявили в МИД КНР.

«У США нет права говорить о выполнении обязательств. США вышли из СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий. — RT), а также из ДРСМД... США следует сначала переосмыслить своё отношение к обязательствам и подумать о том, как соблюдать их, а не читать нотации другим», — приводит ТАСС заявление официального представителя МИД Китая Гэна Шуана.

Он также подчеркнул, что Пекин ответственно относится к выполнению своих обязательств по нераспространению ядерного оружия и контролю над вооружениями.

«Соответствующие документы... являются столпами, на которых основывается международный мир, стабильность и безопасность», — отметил представитель китайского МИД.

Ранее и. о. постпреда России при ООН Дмитрий Полянский предупредил, что на кону дальнейшего развития диалога с США по вооружениям стоит само существование человечества.

19 августа Пентагон объявил об испытании запрещённой ДРСМД крылатой ракеты, разработка которой началась в феврале.