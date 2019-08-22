Эксперт объяснил доклад Госдепа о «нарушении» Россией ДРСМД

Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин прокомментировал в беседе с RT публикацию Госдепом США доклада, в котором говорится, что Россия якобы «решила нарушить» Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) из-за возрастающих угроз вокруг своих границ.

По словам Блохина, американцы пытаются «прозондировать информационное поле» и найти различные зацепки, чтобы, как подчеркнул аналитик, ухватиться хоть за какую-то возможность переложить вину на Россию.

«Опять-таки они сами путаются в показаниях: то (советник президента США по нацбезопасности Джон. — RT) Болтон говорил, что мы (США.— RT) выходим из-за позиции России, потом он сказал, что мы вышли из-за позиции Китая», — отметил эксперт.

По его мнению, у США не сформировалась единая генеральная линия, которую надо отстаивать.

«Я думаю, что они пытаются найти различные комментарии политологов, экспертов, официальных лиц, чтобы попытаться сформировать эту основу», — заключил Блохин.

Ранее Госдеп США опубликовал доклад, в котором говорится, что Россия якобы «решила нарушить» ДРСМД из-за возрастающих угроз вокруг своих границ.

В докладе отмечается, что к 2007 году «Россия открыто говорила о своём желании положить конец ДРСМД или изменить его».

19 августа в Пентагоне заявили об испытании запрещённой ДРСМД крылатой ракеты. Как отмечали в военном ведомстве, разработка новой ракеты началась в феврале.