В Новой Зеландии отреагировали на продажу на Украине манифеста стрелка

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Новая Зеландия намерена связаться с правительством Украины в связи с сообщениями о продаже на территории страны полного текста манифеста Брентона Тарранта, обвиняемого в совершении терактов в мечетях в новозеландском городе Крайстчерч.
В Новой Зеландии отреагировали на продажу на Украине манифеста стрелка
  • Reuters

Об этом пишет газета New Zealand Herald.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила, что неонацисты продавали за $4 полный текст 87-страничного документа.

«Я не колеблясь попросила Министерство иностранных дел связаться (с Украиной. — RT)», — отметила она.

Ардерн назвала факт продажи «отвратительным».

Ранее сообщалось, что австралиец Брентон Таррант, обвиняемый в совершении терактов в мечетях в новозеландском городе Крайстчерч, написал письмо в Россию.

Письмо, отправленное Таррантом из тюрьмы, адресовано некоему Алану.

В письме он, в частности, рассказывает о своей поездке в Россию в 2015 году и называет её «своим любимым местом в мире». Он пишет также, что хотел бы когда-нибудь снова посетить Россию.

Кроме того, Таррант благодарит адресата за присланные почтовые марки, которые он прячет от охранников в тюрьме.

15 марта в двух мечетях Крайстчерча произошла стрельба, в результате которой погибли по меньшей мере 50 человек.

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