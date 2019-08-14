Новозеландский стрелок написал из тюрьмы письмо в Россию

Австралиец Брентон Таррант, обвиняемый в совершении терактов в мечетях в новозеландском городе Крайстчерч, написал письмо в Россию.

Как пишет NZ Herald, письмо, отправленное Таррантом из тюрьмы, адресовано некоему Алану.

В письме он, в частности, рассказывает о своей поездке в Россию в 2015 году и называет её «своим любимым местом в мире». Он пишет также, что хотел бы когда-нибудь снова посетить Россию.

Кроме того, Таррант благодарит адресата за присланные почтовые марки, которые он прячет от охранников в тюрьме.

В свою очередь, премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила, что у стрелка не должно было быть возможности отправить письмо в Россию.

«Таких контактов просто не должно было быть», — отметила Ардерн.

15 марта в двух мечетях Крайстчерча произошла стрельба, в результате которой погибли по меньшей мере 50 человек.

В июне сообщалось, что Брентон Таррант, обвиняемый в совершении терактов в мечетях Новой Зеландии, не признал свою вину.