В Чехии назвали дату переговоров по авиасообщению с Россией

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Представитель Минтранса Чехии Франтишек Йемелка сообщил, что переговоры об авиасообщении между Чехией и Россией на уровне руководителей отделов гражданской авиации министерств транспорта должны пройти в Праге 13 сентября.
В Чехии назвали дату переговоров по авиасообщению с Россией
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«Переговоры об авиасообщении между Чехией и Россией запланированы на пятницу, 13 сентября, этого года в Праге. Их проведут руководители отделов гражданской авиации министерств транспорта обеих стран», — цитирует РИА Новости Йемелку.

Он сообщил, что чешская сторона «предлагала в качестве возможных дат переговоров 6 или 10 сентября, однако по просьбе российской стороны они состоятся 13 сентября».

Ранее сообщалось, что Минтранс России предложил чешской стороне отложить рассмотрение вопроса об авиасообщении между двумя странами на сентябрь текущего года.

Представитель Минтранса Чехии Франтишек Йемелка позднее подтвердил, что стороны договорились сохранить текущий объём перевозок.

2 июля «Аэрофлот»«Уральские авиалинии» и «Победа» сообщили об отмене части рейсов в Прагу и Карловы Вары в связи с соответствующим решением авиационных властей Чехии. Впоследствии стало известно, что в Чехии разрешили возобновить полёты российских авиакомпаний в страну до 7 июля.

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