Китай призвал Тайвань не давать укрытие преступникам из Гонконга

Власти Китая предупредили Тайвань о недопустимости предоставления укрытия участникам беспорядков в Гонконге, которые обвиняются в преступлениях, пишет South China Morning Post.

По данным газеты, представитель Управления по делам Тайваня Ма Сяогуан отметил, что предложение тайваньского лидера Цай Инвэнь предоставлять убежище гонконгским активистам «не только сделает Тайвань прибежищем преступников, но и поставит под угрозу благополучие жителей острова».

В ведомстве также добавили, что Пекин не станет терпеть попытки Тайваня защищать криминальные элементы.

Ранее в ЕС заявили, что в Гонконге необходимо принять срочные меры для деэскалации ситуации с протестами. В свою очередь, Пекин призвал европейских дипломатов прекратить вмешиваться в дела Гонконга.

Кроме того, в Госдепартаменте также призвали Китай сохранить высокую автономию Гонконга и отказаться от насильственного подавления протестов.

В ответ на это в Пекине также посоветовали Вашингтону «не совать нос» во внутренние дела Китая.