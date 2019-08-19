Китай призвал Тайвань не давать укрытие преступникам из Гонконга

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Власти Китая предупредили Тайвань о недопустимости предоставления укрытия участникам беспорядков в Гонконге, которые обвиняются в преступлениях, пишет South China Morning Post.
Китай призвал Тайвань не давать укрытие преступникам из Гонконга
  • Reuters

По данным газеты, представитель Управления по делам Тайваня Ма Сяогуан отметил, что предложение тайваньского лидера Цай Инвэнь предоставлять убежище гонконгским активистам «не только сделает Тайвань прибежищем преступников, но и поставит под угрозу благополучие жителей острова».

В ведомстве также добавили, что Пекин не станет терпеть попытки Тайваня защищать криминальные элементы.

Ранее в ЕС заявили, что в Гонконге необходимо принять срочные меры для деэскалации ситуации с протестами. В свою очередь, Пекин призвал европейских дипломатов прекратить вмешиваться в дела Гонконга.

Кроме того, в Госдепартаменте также призвали Китай сохранить высокую автономию Гонконга и отказаться от насильственного подавления протестов.

В ответ на это в Пекине также посоветовали Вашингтону «не совать нос» во внутренние дела Китая.

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