Китай призвал Тайвань не давать укрытие преступникам из Гонконга
- Reuters
По данным газеты, представитель Управления по делам Тайваня Ма Сяогуан отметил, что предложение тайваньского лидера Цай Инвэнь предоставлять убежище гонконгским активистам «не только сделает Тайвань прибежищем преступников, но и поставит под угрозу благополучие жителей острова».
В ведомстве также добавили, что Пекин не станет терпеть попытки Тайваня защищать криминальные элементы.
Ранее в ЕС заявили, что в Гонконге необходимо принять срочные меры для деэскалации ситуации с протестами. В свою очередь, Пекин призвал европейских дипломатов прекратить вмешиваться в дела Гонконга.
Кроме того, в Госдепартаменте также призвали Китай сохранить высокую автономию Гонконга и отказаться от насильственного подавления протестов.
В ответ на это в Пекине также посоветовали Вашингтону «не совать нос» во внутренние дела Китая.