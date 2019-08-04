Генконсульство России в Нью-Йорке сообщило, что данных о пострадавших при стрельбе в Огайо россиянах не поступало.

«Информация о погибших и пострадавших российских гражданах к настоящему моменту не поступала», — говорится в сообщении генконсульства в Twitter.

Отмечается, что генконсульство держит ситуацию на контроле.

Ранее в американском штате Огайо произошла стрельба. По последним данным, в результате инцидента погибли девять человек, пострадали как минимум 26.

3 августа в торговом центре в городе Эль-Пасо (штат Техас) также произошла стрельба, в результате которой погибли 20 человек.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования своему американскому коллеге Дональду Трампу в связи с двумя случаями массовой стрельбы в США.