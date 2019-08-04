Путин выразил Трампу соболезнования в связи со стрельбой в США

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования своему американскому коллеге Дональду Трампу в связи с двумя случаями массовой стрельбы в США.

«Владимир Путин направил президенту США Дональду Трампу телеграмму с соболезнованиями в связи с трагическими инцидентами в штатах Техас и Огайо», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

По последним данным, при стрельбе в штате Огайо погибли девять человек и пострадали как минимум 26.

3 августа в торговом центре в городе Эль-Пасо также произошла стрельба, в результате которой погибли 20 человек.

В полиции Нью-Йорка увеличили присутствие патрулей на улицах города после двух случаев массовой стрельбы за сутки в США.