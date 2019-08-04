Полиция Нью-Йорка усилила патрули на фоне стрельбы в США

В полиции Нью-Йорка увеличили присутствие патрулей на улицах города после двух случаев массовой стрельбы за сутки в США.

«Да, мы увеличили присутствие сотрудников полиции», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы городской полиции.

Он не уточнил, насколько усилены наряды, сколько дополнительно привлечено полицейских.

По его словам, такой режим будет действовать до тех пор, пока в этом не отпадёт надобность.

Ранее в американском штате Огайо произошла стрельба. По последним данным, при стрельбе погибли девять человек и пострадали как минимум 26.

3 августа в торговом центре в городе Эль-Пасо также произошла стрельба, в результате которой погибли 20 человек.