Полиция Нью-Йорка усилила патрули на фоне стрельбы в США

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В полиции Нью-Йорка увеличили присутствие патрулей на улицах города после двух случаев массовой стрельбы за сутки в США.
Полиция Нью-Йорка усилила патрули на фоне стрельбы в США
  • Reuters

«Да, мы увеличили присутствие сотрудников полиции», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы городской полиции.

Он не уточнил, насколько усилены наряды, сколько дополнительно привлечено полицейских.

По его словам, такой режим будет действовать до тех пор, пока в этом не отпадёт надобность.

Ранее в американском штате Огайо произошла стрельба. По последним данным, при стрельбе погибли девять человек и пострадали как минимум 26.

3 августа в торговом центре в городе Эль-Пасо также произошла стрельба, в результате которой погибли 20 человек.

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