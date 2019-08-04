Джонсон выразил соболезнования в связи со стрельбой в Дейтоне и Эль-Пасо

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Британский премьер Борис Джонсон выразил соболезнования родным и близким погибших в результате стрельбы в американских городах Дейтон (штат Огайо) и Эль-Пасо (штат Техас).
Джонсон выразил соболезнования в связи со стрельбой в Дейтоне и Эль-Пасо
  • Reuters

«Глубоко опечален гибелью людей в результате стрельбы в Эль-Пасо (Техас) и Дейтоне (Огайо). Сердцем мы сейчас с жертвами и всеми, кого коснулись эти отвратительные проявления насилия», — написал он в Twitter.

Ранее в американском штате Огайо произошла стрельба. По последним данным, при стрельбе погибли девять человек и пострадали как минимум 26.

3 августа в торговом центре в городе Эль-Пасо также произошла стрельба, в результате которой погибли 20 человек.

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