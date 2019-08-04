Джонсон выразил соболезнования в связи со стрельбой в Дейтоне и Эль-Пасо
- Reuters
«Глубоко опечален гибелью людей в результате стрельбы в Эль-Пасо (Техас) и Дейтоне (Огайо). Сердцем мы сейчас с жертвами и всеми, кого коснулись эти отвратительные проявления насилия», — написал он в Twitter.
Ранее в американском штате Огайо произошла стрельба. По последним данным, при стрельбе погибли девять человек и пострадали как минимум 26.
3 августа в торговом центре в городе Эль-Пасо также произошла стрельба, в результате которой погибли 20 человек.