Трамп прокомментировал стрельбу в Дейтоне

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Президент США Дональд Трамп прокомментировал стрельбу в городе Дейтоне, жертвами которой стали девять человек. Он отметил, что сотрудники правоохранительных органов действовали быстро.
Трамп прокомментировал стрельбу в Дейтоне
  • Reuters

«ФБР, местные и государственные правоохранительные органы работают вместе в Эль-Пасо и в Дейтоне, штат Огайо, где информацию оперативно собирают. Многое уже изучено и в Эль-Пасо. Правоохранительные органы действовали очень быстро в обоих случаях»,  — написал он в Twitter.

Ранее в американском Дейтоне произошла стрельба. По данным СМИ, злоумышленник начал стрелять по людям на одной из улиц города.

По последним данным, погибли десять человек, включая злоумышленника, пострадали 26 человек.

3 августа в торговом центре в городе Эль-Пасо также произошла стрельба, в результате которой погибли 20 человек.

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