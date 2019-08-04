Трамп прокомментировал стрельбу в Дейтоне

Президент США Дональд Трамп прокомментировал стрельбу в городе Дейтоне, жертвами которой стали девять человек. Он отметил, что сотрудники правоохранительных органов действовали быстро.

«ФБР, местные и государственные правоохранительные органы работают вместе в Эль-Пасо и в Дейтоне, штат Огайо, где информацию оперативно собирают. Многое уже изучено и в Эль-Пасо. Правоохранительные органы действовали очень быстро в обоих случаях», — написал он в Twitter.

Ранее в американском Дейтоне произошла стрельба. По данным СМИ, злоумышленник начал стрелять по людям на одной из улиц города.

По последним данным, погибли десять человек, включая злоумышленника, пострадали 26 человек.

3 августа в торговом центре в городе Эль-Пасо также произошла стрельба, в результате которой погибли 20 человек.