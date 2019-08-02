Эксперт оценил слова Помпео об ответственности России за прекращение ДРСМД

Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин прокомментировал в беседе с RT реакцию госсекретаря США Майка Помпео на прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Помпео подчеркнул, что Россия несёт «исключительную ответственность» за прекращение ДРСМД.

По словам Блохина, у американской элиты существует идея фикс — сохранить своё лидерство с помощью «систем устрашения», с помощью попытки изменить стратегический баланс сил между США и Россией в пользу Соединённых Штатов.

«Очевидно, что Вашингтон преследует свои цели, а вот эта риторика обвинения — просто пропагандистский шаг. США целенаправленно, системно ударяют по стратегической стабильности: выход из договора по ПРО, выход из ДРСМД и будущее СНВ-III», — пояснил эксперт.

Аналитик отметил, что данное заявление Помпео можно расценивать как формирование необходимого информационного фона для обоснования своего одностороннего выхода.

При этом он подчеркнул, что Россия «не раз демонстрировала желание сесть за стол переговоров и начать дискуссии по этому вопросу».

Ранее Помпео прокомментировал прекращение действия ДРСМД.

Министерство иностранных дел России сообщило, что действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности официально прекращается с 2 августа.

В начале 2019 года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Москву в нарушении соглашения. Формальным поводом для приостановки участия американской стороны в договоре стали возможности российских ракет 9М729. Москва, в свою очередь, придерживается позиции, что Вашингтон нарушает положения рассматриваемого договора с момента начала применения им ракет-мишеней в 1999 году.

Подробнее — в материале RT.