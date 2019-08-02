В Совфеде прокомментировали прекращение действия ДРСМД
- РИА Новости
«В большей степени это позиция Трампа и ястребов Пентагона, на этом настаивает Болтон. На этапе своего прихода в Белый дом он уже говорил о невыгодности международных договоров по безопасности, в которые вовлечены США. Поэтому сегодня администрация Трампа разрушает устоявшийся миропорядок и всю систему глобальной безопасности», — отметил Морозов.
Он добавил, что в сложившейся ситуации и в случае возможного непродления американцами Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) будут нужны «совершенно иные переговоры» как в новых коалициях, так и в общей системе мер безопасности.
Ранее МИД России опубликовал сообщение о прекращении действия ДРСМД.
Российский лидер Владимир Путин отметил, что Россия не будет размещать ракеты средней или меньшей дальности ни в одном из регионов мира, пока это не начнут делать США.