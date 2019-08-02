В Совфеде прокомментировали прекращение действия ДРСМД

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Анастасия Румянцева
Член Совета Федерации Игорь Морозов прокомментировал в беседе с RT официальное прекращение с 2 августа действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
В Совфеде прокомментировали прекращение действия ДРСМД
  • РИА Новости

«В большей степени это позиция Трампа и ястребов Пентагона, на этом настаивает Болтон. На этапе своего прихода в Белый дом он уже говорил о невыгодности международных договоров по безопасности, в которые вовлечены США. Поэтому сегодня администрация Трампа разрушает устоявшийся миропорядок и всю систему глобальной безопасности», — отметил Морозов.

Он добавил, что в сложившейся ситуации и в случае возможного непродления американцами Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) будут нужны «совершенно иные переговоры» как в новых коалициях, так и в общей системе мер безопасности.

Ранее МИД России опубликовал сообщение о прекращении действия ДРСМД.

Российский лидер Владимир Путин отметил, что Россия не будет размещать ракеты средней или меньшей дальности ни в одном из регионов мира, пока это не начнут делать США.

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