Сенатор оценил прекращение действия ДРСМД

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал в беседе с RT официальное прекращение с 2 августа действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Сенатор оценил прекращение действия ДРСМД
  • Reuters

«Однозначно со стороны России это ответная мера, она вынужденная, потому что американцы, по сути, принудили, когда они заявили, что мы якобы нарушаем договор, и сослались на эту ракету 9М729. Это говорит о том, что они использовали это как предлог, поскольку эта ракета не подпадала под действие этого договора никаким образом. Американцы пытаются свалить всё на Россию», — пояснил Джабаров.

Сенатор добавил, что, когда заключался Договор РСМД, у Китая и Индии не было такого вида вооружений, а сейчас они появились. Парламентарий предположил, что американцы хотят заключить новую сделку с включением в неё этих стран.

Ранее МИД России опубликовал сообщение о прекращении действия ДРСМД.

Российский лидер Владимир Путин отмечал, что Россия не будет размещать ракеты средней или меньшей дальности ни в одном из регионов мира, пока это не начнут делать США.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить