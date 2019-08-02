Сенатор оценил прекращение действия ДРСМД

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал в беседе с RT официальное прекращение с 2 августа действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«Однозначно со стороны России это ответная мера, она вынужденная, потому что американцы, по сути, принудили, когда они заявили, что мы якобы нарушаем договор, и сослались на эту ракету 9М729. Это говорит о том, что они использовали это как предлог, поскольку эта ракета не подпадала под действие этого договора никаким образом. Американцы пытаются свалить всё на Россию», — пояснил Джабаров.

Сенатор добавил, что, когда заключался Договор РСМД, у Китая и Индии не было такого вида вооружений, а сейчас они появились. Парламентарий предположил, что американцы хотят заключить новую сделку с включением в неё этих стран.

Ранее МИД России опубликовал сообщение о прекращении действия ДРСМД.

Российский лидер Владимир Путин отмечал, что Россия не будет размещать ракеты средней или меньшей дальности ни в одном из регионов мира, пока это не начнут делать США.