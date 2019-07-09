Хант оценил слова Трампа о британском после в США

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант прокомментировал заявление американского лидера Дональда Трампа о прекращении контактов с британским послом в США Кимом Дэрроком.

«Скажу как другу. Эти заявления неуважительны по отношению к премьер-министру и моей стране... Союзники должны уважать друг друга, как Тереза Мэй — вас. Послы назначаются правительством Великобритании, и, если я стану премьер-министром, наш посол останется (в США. — RT)», — написал Хант в своём Twitter.

Как сообщалось ранее, Дэррок направлял в Лондон телеграммы, в которых критиковал американских чиновников и главу государства.

Впоследствии отрывки этих документов попали в сеть.

Узнав о произошедшем, Трамп заявил, что США больше не будут иметь дело с Дэрроком, назвав дипломата «чокнутым» и «напыщенным дураком».