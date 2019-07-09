Трамп назвал британского посла в США «чокнутым»

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Президент США Дональд Трамп в своём Twitter высказался о после Великобритании в Соединённых Штатах Киме Дэрроке после ситуации с утечкой информации о представителях администрации американского лидера.
Трамп назвал британского посла в США «чокнутым»
  • Reuters

Как отмечалось ранее, Дэррок направлял в Лондон телеграммы, в которых критиковал американских чиновников и главу государства. Впоследствии отрывки этих документов попали в сеть.

«Чокнутый посол, которого Великобритания подсунула Соединённым Штатам, — не тот, от кого мы в восторге, он очень глупый парень... Я не знаю посла, но мне говорили, что он напыщенный дурак», — написал Трамп.

Накануне Трамп на фоне ситуации с утечкой данных заявил, что США больше не будут иметь дело с британским послом Дэрроком.

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