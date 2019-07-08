Трамп заявил, что США больше не будут иметь дело с послом Британии

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Президент США Дональд Трамп на фоне ситуации с утечкой данных заявил, что Вашингтон больше не будет иметь дело с послом Великобритании в Соединённых Штатах Кимом Дэрроком.
Трамп заявил, что США больше не будут иметь дело с послом Британии
  • Reuters

«Я не знаю посла, но в США его не любят и не думают о нём хорошо. Мы с ним больше не будем иметь дело», — написал он в своём Twitter.

Ранее СМИ передавали, что МИД Британии организует внутреннее расследование в связи с утечкой содержания писем Дэррока, в которых он называет представителей администрации Трампа некомпетентными и беспомощными. 

Впоследствии правительство Великобритании выразило сожаление в связи со сложившейся ситуацией.

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