Трамп заявил, что США больше не будут иметь дело с послом Британии
- Reuters
«Я не знаю посла, но в США его не любят и не думают о нём хорошо. Мы с ним больше не будем иметь дело», — написал он в своём Twitter.
Ранее СМИ передавали, что МИД Британии организует внутреннее расследование в связи с утечкой содержания писем Дэррока, в которых он называет представителей администрации Трампа некомпетентными и беспомощными.
Впоследствии правительство Великобритании выразило сожаление в связи со сложившейся ситуацией.