Трамп заявил, что США больше не будут иметь дело с послом Британии

Президент США Дональд Трамп на фоне ситуации с утечкой данных заявил, что Вашингтон больше не будет иметь дело с послом Великобритании в Соединённых Штатах Кимом Дэрроком.

«Я не знаю посла, но в США его не любят и не думают о нём хорошо. Мы с ним больше не будем иметь дело», — написал он в своём Twitter.

Ранее СМИ передавали, что МИД Британии организует внутреннее расследование в связи с утечкой содержания писем Дэррока, в которых он называет представителей администрации Трампа некомпетентными и беспомощными.

Впоследствии правительство Великобритании выразило сожаление в связи со сложившейся ситуацией.