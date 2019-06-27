В Пентагоне назвали Россию «подстрекателем агрессии» в Европе
- Reuters
«Подстрекателем агрессии в Европе сегодня является Россия. Тридцать лет спустя после падения берлинской стены Россия всё ещё стремится к праву вето в отношении своих соседей, вмешивается в суверенные демократические процессы этих стран», — отметил Эспер в ходе брифинга.
Он также заявил о «мощной кампании военной модернизации», которую проводит Россия, и обвинил Москву в нарушении ДРСМД.
По его словам, Россия наряду с Китаем останется «стратегическим соперником» НАТО в долгосрочной перспективе.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что члены альянса согласовали оборонительные меры после прекращения действия ДРСМД.
25 июня профильный комитет Совета Федерации по обороне и безопасности поддержал закон о приостановлении действия ДРСМД.
Подробнее о решении России приостановить ДРСМД — в материале RT.