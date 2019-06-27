В Пентагоне назвали Россию «подстрекателем агрессии» в Европе

Исполняющий обязанности главы Пентагона Марк Эспер по итогам переговоров глав оборонных ведомств НАТО заявил, что Россия является «подстрекателем агрессии» в Европе и вмешивается в «демократические процессы» соседних стран.

«Подстрекателем агрессии в Европе сегодня является Россия. Тридцать лет спустя после падения берлинской стены Россия всё ещё стремится к праву вето в отношении своих соседей, вмешивается в суверенные демократические процессы этих стран», — отметил Эспер в ходе брифинга.

Он также заявил о «мощной кампании военной модернизации», которую проводит Россия, и обвинил Москву в нарушении ДРСМД.

По его словам, Россия наряду с Китаем останется «стратегическим соперником» НАТО в долгосрочной перспективе.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что члены альянса согласовали оборонительные меры после прекращения действия ДРСМД.

25 июня профильный комитет Совета Федерации по обороне и безопасности поддержал закон о приостановлении действия ДРСМД.

Подробнее о решении России приостановить ДРСМД — в материале RT.