Постпред ЕС при ООН заявил об отсутствии альтернатив сделке с Ираном

Постпред Евросоюза при ООН Жоао Вале де Алмейда на заседании Совбеза призвал мировое сообщество приложить усилия для сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), альтернатив которому нет.

«Сейчас мы стоим на опасном перепутье по договору с Ираном. Следует напомнить, что по сути это краеугольное соглашение, которому нет никаких альтернатив», — цитирует представителя ЕС ТАСС.

Он призвал всех членов международного сообщества объединить усилия для обеспечения выполнения сделки Ираном.

«Надеемся, что международное сообщество будет работать не покладая рук, чтобы сохранить Совместный план действий по иранской ядерной программе при условии, что Иран будет выполнять соглашение», — заключил дипломат.

Ранее президент Ирана Хасан Рухани в ходе телефонного разговора с французским коллегой Эммануэлем Макроном исключил проведение повторных переговоров по ядерной сделке.

В мае Тегеран направил письма странам — членам соглашения по иранской ядерной программе о приостановке выполнения части обязательств.

В середине июня в Иране объявили о новых сокращениях своих обязательств по СВПД, связанных с лимитом запасов урана на территории страны.

Востоковед Гумер Исаев прокомментировал НСН решение Тегерана прекратить выполнение отдельных пунктов СВПД по ядерной программе.