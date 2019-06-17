В МИД ФРГ оценили отказ Ирана от части обязательств по СВПД

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Глава МИД ФРГ Хайко Маас прокомментировал решение Ирана отказаться от части обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
В МИД ФРГ оценили отказ Ирана от части обязательств по СВПД
  • Reuters

«Одностороннее сокращение собственных обязательств мы совершенно точно не приемлем», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим Маас призвал все стороны, участвующие в договоре, соблюдать положения сделки, а также отметил, что считает ситуацию в регионе чрезвычайно опасной.

Ранее представитель Организации по атомной энергетике Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди заявил о новых сокращениях обязательств страны в рамках СВПД.

В мае Тегеран направил письма странам — членам соглашения по иранской ядерной программе о приостановке выполнения части обязательств.

Востоковед Гумер Исаев прокомментировал НСН решение Ирана прекратить выполнение отдельных пунктов СВПД по ядерной программе.

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