В МИД России призвали воздержаться от осложняющих ситуацию с СВПД шагов

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков прокомментировал ситуацию вокруг реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (CВПД). Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

По словам дипломата, в МИД России обратили внимание на высказывания представителей американской стороны по поводу того, что Иран в ситуации с приостановкой обязательств по СВПД «бросает вызов нормам международного права».

«То, что в Вашингтоне вспомнили о существовании международного права, конечно, отрадно. Осталось разобраться, кто же его на самом деле нарушает», — указал Рябков.

Он также подчеркнул, что Вашингтон, помимо прочего, «нанёс сокрушительный удар» по рассматриваемому соглашению, объявив ранее об отказе от своих обязательств по СВПД и нарушив тем самым резолюцию СБ ООН 2231, статью 25 Устава всемирной организации.

«Иран все свои обязательства выполняет, и даже сегодня технически остаётся в рамках, заданных СВПД», — добавил Рябков, в то же время призвав все заинтересованные стороны воздержаться от шагов, ведущих к осложнению ситуации вокруг соглашения.

«Мир не станет безопаснее, если СВПД утратит жизнеспособность, а обстановка в регионе, где уже не раз горели танкеры, усугубится ещё больше», — заключил заместитель министра.

Ранее эксперт Института Ближнего Востока Николай Кожанов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию в отношениях Ирана и США.