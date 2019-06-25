Иран выступил против повторных переговоров по ядерной сделке
Заявление иранского лидера опубликовано на сайте президента Ирана.
«Ни при каких условиях мы не будем проводить повторные переговоры по соглашению, ставшие результатом двухлетних обсуждений», — сообщил он.
Также Рухани заявил, что Иран продолжит сокращение взятых на себя обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, если оставшиеся в СВПД участники не обеспечат интересов Ирана, предусмотренных соглашением.
Кроме того, стороны обсудили инцидент с американским беспилотником, который сбили иранские военные.
«Если американцы вновь захотят нарушить воздушное пространство Ирана или войти в (иранские) воды, Вооружённые силы Ирана будут противодействовать им и дадут решительный ответ», — сказал Рухани.
Ранее в Елисейском дворце сообщили, что Макрон и Рухани провели переговоры.