Иран выступил против повторных переговоров по ядерной сделке

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Иранские власти «ни при каких условиях» не намерены проводить повторные переговоры по иранской ядерной сделке. Об этом заявил президент Ирана Хасан Рухани в ходе телефонного разговора с французским лидером Эммануэлем Макроном.

Заявление иранского лидера опубликовано на сайте президента Ирана.

«Ни при каких условиях мы не будем проводить повторные переговоры по соглашению, ставшие результатом двухлетних обсуждений», — сообщил он.

Также Рухани заявил, что Иран продолжит сокращение взятых на себя обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, если оставшиеся в СВПД участники не обеспечат интересов Ирана, предусмотренных соглашением.

Кроме того, стороны обсудили инцидент с американским беспилотником, который сбили иранские военные.

«Если американцы вновь захотят нарушить воздушное пространство Ирана или войти в (иранские) воды, Вооружённые силы Ирана будут противодействовать им и дадут решительный ответ», — сказал Рухани.

Ранее в Елисейском дворце сообщили, что Макрон и Рухани провели переговоры.

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