Мюллер выступит в конгрессе США 17 июля

Спецпрокурор Соединённых Штатов Роберт Мюллер намерен выступить на слушаниях в американском конгрессе в среду, 17 июля. Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что чиновник дал согласие выступить на совместных слушаниях комитета по вопросам судопроизводства и комитета по разведке после полученной повестки.

В мае СМИ передавали, что Мюллер, занимавшийся расследованием «российского вмешательства» в американские выборы в 2016 году, отказывается от публичной дачи показаний перед конгрессом.

Доклад Мюллера был опубликован 18 апреля текущего года.

После обнародования документа лидеры демократов в сенате и палате представителей конгресса США Чак Шумер и Нэнси Пелоси призвали генерального прокурора страны Уильяма Барра опубликовать доклад в полном объёме.

Многие американские политики не были удовлетворены «кратким резюме» об отсутствии сговора между президентом США Дональдом Трампом и Россией.