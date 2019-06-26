Мюллер выступит в конгрессе США 17 июля
Отмечается, что чиновник дал согласие выступить на совместных слушаниях комитета по вопросам судопроизводства и комитета по разведке после полученной повестки.
В мае СМИ передавали, что Мюллер, занимавшийся расследованием «российского вмешательства» в американские выборы в 2016 году, отказывается от публичной дачи показаний перед конгрессом.
Доклад Мюллера был опубликован 18 апреля текущего года.
После обнародования документа лидеры демократов в сенате и палате представителей конгресса США Чак Шумер и Нэнси Пелоси призвали генерального прокурора страны Уильяма Барра опубликовать доклад в полном объёме.
Многие американские политики не были удовлетворены «кратким резюме» об отсутствии сговора между президентом США Дональдом Трампом и Россией.