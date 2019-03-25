Лидеры демократов в конгрессе настаивают на публикации доклада Мюллера в полном объёме

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Лидер демократов в сенате и палате представителей конгресса США Чак Шумер и Нэнси Пелоси призвали генерального прокурора Уильяма Барра опубликовать доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском вмешательстве» в полном объёме.

«Тот факт, что доклад спецпрокурора Роберта Мюллера полностью не оправдывает президента (США Дональда Трампа. — RT) по такому серьёзному обвинению как препятствование правосудию, демонстрирует, насколько важно, чтобы доклад в полном объёме и сопутствующая документация были незамедлительно обнародованы», — говорится в совместном заявлении политиков.

Ранее Белый дом назвал выводы Министерства юстиции США по докладу спецпрокурора Мюллера полным оправданием Трампа.

24 марта Минюст США передал конгрессу резюме по докладу Мюллера о «российском вмешательстве», где отмечается отсутствие доказательств сговора Трампа с Россией.

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