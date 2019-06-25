В США 25 июня состоится премьера пьесы по мотивам доклада Мюллера
По данным издания, в пьесе задействованы в том числе актёры Марк Хэмилл, Алисса Милано и Сигурни Уивер. Автором произведения выступил сценарист Роберт Шенккан.
Mark Hamill, Kevin Kline and others to perform play on Mueller report https://t.co/dVWDPv9uk8pic.twitter.com/Ctnp4ajtiF— New York Post (@nypost) 24 июня 2019 г.
Отмечается, что пьеса стала адаптацией 448-страничного доклада Мюллера.
Чтение материала запланировано на 21:00 понедельника, 24 июня, по местному времени (04:00 вторника, 25 июня, мск).
Ранее сообщалось, что актёр Роберт Де Ниро и писатель Стивен Кинг снялись в антироссийском ролике, в котором Москву в очередной раз обвиняют в «атаке на демократию» США.
Доклад Мюллера о «российском вмешательстве» в американские выборы был опубликован 18 апреля текущего года.
Впоследствии в МИД России отметили, что в представленном общественности документе нет ни одного доказательства «вмешательства» Москвы в президентскую кампанию 2016 года.