В США 25 июня состоится премьера пьесы по мотивам доклада Мюллера

Доклад американского спецпрокурора Роберта Мюллера, занимавшегося расследованием «вмешательства» России в выборы 2016 года в США, стал основой пьесы «Расследование: Поиск правды в десяти актах», которая в скором времени будет представлена в Нью-Йорке, передаёт The New York Post.

По данным издания, в пьесе задействованы в том числе актёры Марк Хэмилл, Алисса Милано и Сигурни Уивер. Автором произведения выступил сценарист Роберт Шенккан.

Mark Hamill, Kevin Kline and others to perform play on Mueller report https://t.co/dVWDPv9uk8pic.twitter.com/Ctnp4ajtiF — New York Post (@nypost) 24 июня 2019 г.

Отмечается, что пьеса стала адаптацией 448-страничного доклада Мюллера.

Чтение материала запланировано на 21:00 понедельника, 24 июня, по местному времени (04:00 вторника, 25 июня, мск).

Ранее сообщалось, что актёр Роберт Де Ниро и писатель Стивен Кинг снялись в антироссийском ролике, в котором Москву в очередной раз обвиняют в «атаке на демократию» США.

Доклад Мюллера о «российском вмешательстве» в американские выборы был опубликован 18 апреля текущего года.

Впоследствии в МИД России отметили, что в представленном общественности документе нет ни одного доказательства «вмешательства» Москвы в президентскую кампанию 2016 года.