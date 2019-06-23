Де Ниро и Стивен Кинг снялись в антироссийском ролике

Актёр Роберт Де Ниро и писатель Стивен Кинг снялись в антироссийском ролике, в котором Россию обвиняют в «атаке на демократию» США. Соответствующий ролик опубликовал портал Now This.

В ролике также снялись актёры Мартин Шин, Лоуренс Фишборн, София Буш, режиссёр Роберт Райнер и другие.

На видео они утверждают, что российская сторона в 2016 году якобы «атаковала демократию» США и развернула «массивную тайную операцию», чтобы «помочь Дональду Трампу стать президентом».

Они ссылаются на доклад американского спецпрокурора Роберта Мюллера, не нашедшего свидетельств сговора Трампа и России. Они обвинили Трампа во лжи и заявили о намерении привлечь его к ответственности.

В июне 2018 года Де Ниро высказался о Трампе с использованием нецензурной лексики. В свою очередь Трамп назвал его «человеком с очень низким IQ».

18 апреля был опубликован доклад Мюллера о «российском вмешательстве» в американские выборы 2016 года.

В МИД России отметили, что в опубликованном документе нет ни одного доказательства «вмешательства» Москвы в президентскую гонку в США.