Де Ниро и Стивен Кинг снялись в антироссийском ролике
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В ролике также снялись актёры Мартин Шин, Лоуренс Фишборн, София Буш, режиссёр Роберт Райнер и другие.
На видео они утверждают, что российская сторона в 2016 году якобы «атаковала демократию» США и развернула «массивную тайную операцию», чтобы «помочь Дональду Трампу стать президентом».
Они ссылаются на доклад американского спецпрокурора Роберта Мюллера, не нашедшего свидетельств сговора Трампа и России. Они обвинили Трампа во лжи и заявили о намерении привлечь его к ответственности.
Exclusive: @robreiner, @SophiaBush, @StephenKing, @jvn, and more are cutting through the Trump administration’s lies about the Mueller report pic.twitter.com/HaQRWj7KNK— NowThis (@nowthisnews) 21 июня 2019 г.
В июне 2018 года Де Ниро высказался о Трампе с использованием нецензурной лексики. В свою очередь Трамп назвал его «человеком с очень низким IQ».
18 апреля был опубликован доклад Мюллера о «российском вмешательстве» в американские выборы 2016 года.
В МИД России отметили, что в опубликованном документе нет ни одного доказательства «вмешательства» Москвы в президентскую гонку в США.