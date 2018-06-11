Роберт Де Ниро нецензурно обругал Трампа

Американский актёр Роберт Де Ниро во время вручения театральной премии «Тони» с использованием нецензурной лексики высказался о президенте США Дональде Трампе, сообщает TMZ.

© Lorenzo Carnero

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«Хватит говорить: «Долой Трампа». Надо: «Не пошёл бы он...», — заявил Де Ниро. Присутствовавшие на церемонии встретили высказывания актёра овациями. Ранее стало известно, что спектакль «Гарри Поттер и проклятое дитя» был назван лучшей драматической постановкой на 72-й церемонии награждения театральной премии «Тони». В мае прошлого года Роберт Де Ниро подверг критике политику администрации Трампа в связи с сокращением финансирования искусства.