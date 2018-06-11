Роберт Де Ниро нецензурно обругал Трампа
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«Хватит говорить: «Долой Трампа». Надо: «Не пошёл бы он...», — заявил Де Ниро.
Присутствовавшие на церемонии встретили высказывания актёра овациями.
Ранее стало известно, что спектакль «Гарри Поттер и проклятое дитя» был назван лучшей драматической постановкой на 72-й церемонии награждения театральной премии «Тони».
В мае прошлого года Роберт Де Ниро подверг критике политику администрации Трампа в связи с сокращением финансирования искусства.