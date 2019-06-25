Украинская делегация покинула зал заседаний ПАСЕ

Короткая ссылка
Член российской делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы Леонид Калашников заявил, что украинские депутаты ПАСЕ покинули зал заседаний организации.
Украинская делегация покинула зал заседаний ПАСЕ
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости.

«Они покинули, да», — сказал Калашников, отвечая на соответствующий вопрос.

Он уточнил, что украинцы призвали своих сторонников в ПАСЕ последовать их примеру, однако в итоге украинская делегация покинула зал в одиночестве.

«Встали только украинцы, они призвали всех, кто за них там, кто их поддерживает, а ушли только украинцы», — добавил российский делегат.

Ранее ПАСЕ пригласила российскую делегацию участвовать в июньской сессии, при этом оставив за собой право оспаривать её полномочия. За соответствующую резолюцию проголосовали 118 парламентариев из 190 присутствовавших. 

Данный факт уже прокомментировали экс-президент Украины Пётр Порошенкоукраинский премьер Владимир Гройсман и МИД Украины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
Иван и серый волк
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить