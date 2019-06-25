Зеленского обвинили в возвращении России в ПАСЕ
- РИА Новости
Об этом он написал в своём Twitter.
«Это также следствие президентских выборов на Украине и бездействия нового президента», — отметил Кириленко.
Ранее ПАСЕ пригласила российскую делегацию участвовать в июньской сессии, при этом оставив за собой право оспаривать её полномочия. За соответствующую резолюцию проголосовали 118 парламентариев из 190 присутствовавших.
Данный факт уже прокомментировали экс-президент Украины Пётр Порошенко, украинский премьер Владимир Гройсман и МИД Украины.