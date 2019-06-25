Зеленского обвинили в возвращении России в ПАСЕ

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Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко обвинил украинского президента Владимира Зеленского в том, что Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) пригласила Россию участвовать в июньской сессии.
Зеленского обвинили в возвращении России в ПАСЕ
  • РИА Новости

Об этом он написал в своём Twitter.

«Это также следствие президентских выборов на Украине и бездействия нового президента», — отметил Кириленко.

Ранее ПАСЕ пригласила российскую делегацию участвовать в июньской сессии, при этом оставив за собой право оспаривать её полномочия. За соответствующую резолюцию проголосовали 118 парламентариев из 190 присутствовавших. 

Данный факт уже прокомментировали экс-президент Украины Пётр Порошенкоукраинский премьер Владимир Гройсман и МИД Украины.

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