Пострадавшего при задержании в Косове россиянина отправят в Белград
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- AFP
Об этом ТАСС сообщили в посольстве России в Сербии.
«Да, всё верно», — сказали агентству, отвечая на вопрос об отправке россиянина на лечение в главный госпиталь Сербии — Военно-медицинскую академию в Белграде.
28 мая президент Сербии Александр Вучич сообщил о задержании гражданина России — сотрудника миссии ООН — косовской полицией.
В Миссии ООН в Косове отметили, что, помимо россиянина, был задержан и сербский сотрудник, оба получили телесные повреждения. Впоследствии Краснощёкова освободили.
По словам врача Златана Елека из больницы Северной Митровицы, россиянин получил травму головы.