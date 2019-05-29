Пострадавшего при задержании в Косове россиянина отправят в Белград

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Российский сотрудник миссии ООН в непризнанном Косове Михаил Краснощёков, получивший травму при задержании косовской полицией, будет переведён на лечение в Белград.
Пострадавшего при задержании в Косове россиянина отправят в Белград
  • © Armend Nimani
  • AFP

Об этом ТАСС сообщили в посольстве России в Сербии.

«Да, всё верно», — сказали агентству, отвечая на вопрос об отправке россиянина на лечение в главный госпиталь Сербии — Военно-медицинскую академию в Белграде.

28 мая президент Сербии Александр Вучич сообщил о задержании гражданина России — сотрудника миссии ООН — косовской полицией.

В Миссии ООН в Косове отметили, что, помимо россиянина, был задержан и сербский сотрудник, оба получили телесные повреждения. Впоследствии Краснощёкова освободили.

По словам врача Златана Елека из больницы Северной Митровицы, россиянин получил травму головы.

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