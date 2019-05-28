Врач рассказал о полученных российским сотрудником ООН травмах в Косове

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Доктор Златан Елек из больницы северной Митровицы сообщил, что освобождённый после задержания полицией Косова российский сотрудник миссии ООН (МООНК) в непризнанной республике Михаил Краснощёков получил травму головы.
Врач рассказал о полученных российским сотрудником ООН травмах в Косове
  • Reuters

«У него травма головы и перелом скуловой кости, что относится к категории тяжких телесных повреждений», — цитирует РИА Новости Елека.

При этом представитель медучреждения отметил, «травма произошла от удара прикладом в голову, хотя этот человек не был вооружён».

28 мая президент Сербии Александр Вучич сообщил о задержании гражданина России — сотрудника МООНК — сотрудниками косовской полиции.

В свою очередь, в МООНК заявили, что кроме россиянина был задержан и сербский сотрудник организации, добавив, что оба получили «телесные повреждения».

Впоследствии стало известно, что Краснощёкова освободили.

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