В посольстве России оценили позицию Британии по вопросу гражданства жителям Донбасса

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В посольстве России в Великобритании прокомментировали позицию Лондона, осудившего ранее решение Москвы упростить процедуру получения российского гражданства жителями самопровозглашённых ДНР и ЛНР.
В посольстве России оценили позицию Британии по вопросу гражданства жителям Донбасса
  • © Нина Зотина
  • РИА Новости

«В британской позиции особенно удивляет то, что ранее Лондон не высказывал никаких сомнений в отношении законности предоставления определённым категориям граждан Украины гражданства Венгрии или Румынии», — говорится в комментарии дипмиссии.

При этом в посольстве напомнили, что опыт урегулирования в Северной Ирландии свидетельствует о том, что Великобритания признаёт двойное гражданство ради достижения мира.

Дипломаты также подчеркнули, что решение о приобретении российского гражданства жители Донбасса будут принимать исходя из собственных желаний.

24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому жители отдельных регионов Донбасса могут оформить российское гражданство по упрощённой схеме.

Впоследствии официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что президент Украины Пётр Порошенко «захлебнулся от возмущения» в связи с публикацией указа.

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