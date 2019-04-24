В Новой Зеландии оценили данные о связи взрывов на Шри-Ланке с атакой в Крайстчерче

В Новой Зеландии прокомментировали информацию властей Шри-Ланки, которые ранее заявили о связи серии взрывов в стране с атакой в новозеландском Крайстчерче.

Отмечается, что новозеландские власти не располагают данным, указывающими на связь двух этих трагедий.

«Мы понимаем, что расследование Шри-Ланки по поводу атак находится на начальной стадии. Новая Зеландия пока не видела никаких данных разведки, на которых могла бы основываться такая оценка», — цитирует представителя премьер-министра Новой Зеландии Джасинды Ардерн Channel News Asia.

21 апреля на Шри-Ланке произошла серия взрывов в храмах и пятизвёздочных отелях. Согласно последним данным, в результате терактов погибли 359 человек.

Власти страны заявили, что взрывы, согласно предварительному расследованию, являются ответом на недавний теракт в Новой Зеландии.

15 марта в мечетях новозеландского города Крайстчерч произошёл двойной теракт. В результате нападения погибли по меньшей мере 50 человек.