В Новой Зеландии оценили данные о связи взрывов на Шри-Ланке с атакой в Крайстчерче

Короткая ссылка
В Новой Зеландии прокомментировали информацию властей Шри-Ланки, которые ранее заявили о связи серии взрывов в стране с атакой в новозеландском Крайстчерче.
В Новой Зеландии оценили данные о связи взрывов на Шри-Ланке с атакой в Крайстчерче
  • © Reuters

Отмечается, что новозеландские власти не располагают данным, указывающими на связь двух этих трагедий.

«Мы понимаем, что расследование Шри-Ланки по поводу атак находится на начальной стадии. Новая Зеландия пока не видела никаких данных разведки, на которых могла бы основываться такая оценка», — цитирует представителя премьер-министра Новой Зеландии Джасинды Ардерн Channel News Asia.

21 апреля на Шри-Ланке произошла серия взрывов в храмах и пятизвёздочных отелях. Согласно последним данным, в результате терактов погибли 359 человек.

Власти страны заявили, что взрывы, согласно предварительному расследованию, являются ответом на недавний теракт в Новой Зеландии.

15 марта в мечетях новозеландского города Крайстчерч произошёл двойной теракт. В результате нападения погибли по меньшей мере 50 человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить