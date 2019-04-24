Число погибших при взрывах на Шри-Ланке возросло до 359

В результате серии взрывов на Шри-Ланке, по последним данным, погибли 359 человек. Об этом информирует портал Ada Derana со ссылкой на официального представителя местной полиции.

Reuters

«По словам пресс-секретаря полиции, на сегодняшний день число погибших в результате взрывов, совершённых террористами-смертниками 21 апреля, увеличилось до 359», — говорится в сообщении. Ранее на Шри-Ланке в связи со взрывами задержали 40 человек. Ответственность за серию взрывов взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (ИГ)*. * «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.