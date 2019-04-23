ИГ взяло ответственность за взрывы на Шри-Ланке
- Reuters
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Reuters.
Агентство указывает, что террористы не предоставили доказательств своей причастности к нападениям.
Ранее власти Шри-Ланки заявили, что взрывы являются ответом на недавний теракт в новозеландском городе Крайстчерч, когда при нападении в мечетях погибли 50 человек.
По последним данным, в результате взрывов на Шри-Ланке погибли 320 человек, в том числе 45 детей.
По делу о взрывах уже задержаны 40 человек.
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.