ИГ взяло ответственность за взрывы на Шри-Ланке

Террористическая организация «Исламское государство»* взяла на себя ответственность за серию взрывов на Шри-Ланке, в результате которых погибли более 300 человек.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Reuters.

Агентство указывает, что террористы не предоставили доказательств своей причастности к нападениям.

Ранее власти Шри-Ланки заявили, что взрывы являются ответом на недавний теракт в новозеландском городе Крайстчерч, когда при нападении в мечетях погибли 50 человек.

По последним данным, в результате взрывов на Шри-Ланке погибли 320 человек, в том числе 45 детей.

По делу о взрывах уже задержаны 40 человек.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.