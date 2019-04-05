Глава МИД Британии на встрече G7 намерен обсудить «враждебность» России

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант на встрече министров стран G7 во Франции планирует обсудить необходимость «противостоять враждебности со стороны России».

Как сообщает РИА Новости, в заявлении указывается, что «участие Великобритании в «группе семи» жизненно важно для нашей общей безопасности и процветания, когда мы стараемся защитить основанную на правилах международную систему».

«Это означает и жестко противостоять враждебности со стороны России, поощрять Китай к участию как ответственного международного партнера, и реагировать на угрозы, исходящие от кибератак и терроризма», — говорится в тексте.

15 марта ЕС ввёл санкции против восьми человек из-за инцидента в Керченском проливе.

Позднее Хант назвал новые санкции против России «недвусмысленным сигналом».