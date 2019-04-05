Глава МИД Британии на встрече G7 намерен обсудить «враждебность» России

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Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант на встрече министров стран G7 во Франции планирует обсудить необходимость «противостоять враждебности со стороны России».

Как сообщает РИА Новости, в заявлении указывается, что «участие Великобритании в «группе семи» жизненно важно для нашей общей безопасности и процветания, когда мы стараемся защитить основанную на правилах международную систему».

«Это означает и жестко противостоять враждебности со стороны России, поощрять Китай к участию как ответственного международного партнера, и реагировать на угрозы, исходящие от кибератак и терроризма», — говорится в тексте.

15 марта ЕС ввёл санкции против восьми человек из-за инцидента в Керченском проливе.

Позднее Хант назвал новые санкции против России «недвусмысленным сигналом».

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