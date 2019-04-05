Глава МИД Британии на встрече G7 намерен обсудить «враждебность» России
Как сообщает РИА Новости, в заявлении указывается, что «участие Великобритании в «группе семи» жизненно важно для нашей общей безопасности и процветания, когда мы стараемся защитить основанную на правилах международную систему».
«Это означает и жестко противостоять враждебности со стороны России, поощрять Китай к участию как ответственного международного партнера, и реагировать на угрозы, исходящие от кибератак и терроризма», — говорится в тексте.
15 марта ЕС ввёл санкции против восьми человек из-за инцидента в Керченском проливе.
Позднее Хант назвал новые санкции против России «недвусмысленным сигналом».