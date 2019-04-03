МИД оценил заявления постпреда США при НАТО по Керченскому проливу
- РИА Новости
«Звучит как одностороннее подыгрывание милитаристским лозунгам Порошенко для обострения ситуации накануне второго тура в надежде на то, что это поможет поднять псевдопатриотический дух украинского избирателя», — пояснил он.
Ранее постпред Соединённых Штатов при НАТО Кэй Бейли Хатчисон заявила, что Североатлантический альянс намерен обеспечить безопасность прохода кораблей Украины через Керченский пролив.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал инициативу.