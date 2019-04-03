МИД оценил заявления постпреда США при НАТО по Керченскому проливу

Заместитель главы МИД России Григорий Карасин в интервью ТАСС отметил, что заявления НАТО по Керченскому проливу звучат как подыгрывание милитаристским лозунгам президента Украины Петра Порошенко в преддверии второго тура выборов.

«Звучит как одностороннее подыгрывание милитаристским лозунгам Порошенко для обострения ситуации накануне второго тура в надежде на то, что это поможет поднять псевдопатриотический дух украинского избирателя», — пояснил он.

Ранее постпред Соединённых Штатов при НАТО Кэй Бейли Хатчисон заявила, что Североатлантический альянс намерен обеспечить безопасность прохода кораблей Украины через Керченский пролив.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал инициативу.