МИД оценил заявления постпреда США при НАТО по Керченскому проливу

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Заместитель главы МИД России Григорий Карасин в интервью ТАСС отметил, что заявления НАТО по Керченскому проливу звучат как подыгрывание милитаристским лозунгам президента Украины Петра Порошенко в преддверии второго тура выборов.
МИД оценил заявления постпреда США при НАТО по Керченскому проливу
  • РИА Новости

«Звучит как одностороннее подыгрывание милитаристским лозунгам Порошенко для обострения ситуации накануне второго тура в надежде на то, что это поможет поднять псевдопатриотический дух украинского избирателя», — пояснил он.

Ранее постпред Соединённых Штатов при НАТО Кэй Бейли Хатчисон заявила, что Североатлантический альянс намерен обеспечить безопасность прохода кораблей Украины через Керченский пролив.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал инициативу.

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