Эксперт оценил заявление постпреда США при НАТО о Керченском проливе
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- РИА Новости
«Это попытка политизации абсолютно неполитических вопросов в связи с проходящими на Украине выборами. Таким образом НАТО формулирует свою поддержку действующей украинской власти», — сказал эксперт в беседе с «Российской газетой».
По его словам, так было все годы с 2014-го, однако, несмотря на риторику, никаких провокаций, кроме инцидента в ноябре 2018-го, не происходило.
Липовой подчеркнул, что проход военных судов в таких местах всегда должен быть согласован с властями, поэтому «любые «хотелки» НАТО они могут озвучивать лишь друг другу, а проходить через Керченский пролив или же находиться в Чёрном море их корабли будут в полном соответствии с установленными правилами».
Ранее Хатчисон заявила, что НАТО планирует обеспечить безопасность прохода кораблей Украины через Керченский пролив.