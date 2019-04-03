Эксперт оценил заявление постпреда США при НАТО о Керченском проливе

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Заявление постпреда США при НАТО Кей Бейли Хатчисон о том, что альянс намерен обеспечить безопасность прохода украинских кораблей через Керченский пролив, связано с выборами на Украине, считает Герой России председатель президиума «Офицеров России» Сергей Липовой.
Эксперт оценил заявление постпреда США при НАТО о Керченском проливе
  • © Алексей Мальгавко
  • РИА Новости

«Это попытка политизации абсолютно неполитических вопросов в связи с проходящими на Украине выборами. Таким образом НАТО формулирует свою поддержку действующей украинской власти», — сказал эксперт в беседе с «Российской газетой».

По его словам, так было все годы с 2014-го, однако, несмотря на риторику, никаких провокаций, кроме инцидента в ноябре 2018-го, не происходило.

Липовой подчеркнул, что проход военных судов в таких местах всегда должен быть согласован с властями, поэтому «любые «хотелки» НАТО они могут озвучивать лишь друг другу, а проходить через Керченский пролив или же находиться в Чёрном море их корабли будут в полном соответствии с установленными правилами». 

Ранее Хатчисон заявила, что НАТО планирует обеспечить безопасность прохода кораблей Украины через Керченский пролив

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