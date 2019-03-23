Мечети новозеландского Крайстчерча вновь открылись после стрельбы

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Полиция Новой Зеландии открыла для прихожан мечети города Крайстчерч, где ранее произошла стрельба, в результате которой погибли 50 человек.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте полиции.

«Полиция сегодня передала мечети «ан-Нур» и «Линвуд» обратно местной общине. Вооружённое присутствие полицейских будет сохранено в обеих мечетях и в мечетях по всей Новой Зеландии», — указывается в сообщении.

15 марта в мечетях новозеландского города Крайстчерч произошёл двойной теракт. В результате нападения погибли не менее 50 человек.

По данным новозеландских властей, теракт совершил 28-летний австралиец Брентон Таррант.

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